“Apareció tres meses después, muerta”: la dramática historia de Camila Hirane

Mi Ginger. Estás fotos me la sacaron el 9 de julio del 2016. Dos días antes de que se me perdiera. Hoy día 11 de julio, se cumplen 4 años desde salió persiguiendo a un gato y no la volví a ver. Apareció 3 meses después, muerta. Todavía me duele intensamente y extraño su olor, su inteligencia y su incondicionalidad. Recién, ahora 4 años después pude volver a adoptar. Antes creía que nunca iba a poder volver a querer a un animal como la había querido a ella, y que ninguno, jamás iba a ser tan bakan. Hace dos meses y medio adopté dos perritas, que se me cruzaron (literalmente) en el camino, y puedo decir que si, se puede volver a querer así. Estas dos me recordaron lo increíble que es el amor que uno siente por estas criaturas extrañas, lo divertidas que son y lo tanto mejor que es la vida cuando te rodeas de animales. Siento que la Ginger me las mandó 💕 Adopten, no compren.