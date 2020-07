Di Mondo se refirió a parecido con ministro Briones en “Sigamos de Largo”: “Lo encuentro un poquito chistoso”

El día de ayer Di Mondo fue parte de “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde uno de los temas que se tocó fue la comparación que vive con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“No me molesta, pero igual lo encuentro un poquito chistoso (..) Igual me parezco un poquito, pero no tanto“, sostuvo el socialité.

La animadora Francisca García-Huidobro sostuvo que “a él (Briones) lo tienen que haber jorobado harto más, porque cuando llegó al ministerio, básicamente con su pelo no había mucho que hacer… Ni ahora tampoco. Tu pelo es harto más lindo “.

Por último el ícono de la moda señaló que incluso le podría dar consejos de finanzas al ministro. “Que me llame, con mis amigos y mis asesores le podemos dar hartos consejos“, cerró.