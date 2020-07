“Estuve tres semanas inmovilizada”: Leonor Varela desclasificó grave accidente que sufrió durante las grabaciones de “Tic Tac”

La actriz Leonor Varela relató diversos detalles de su paso por la teleserie “Tic Tac”, en una conversación transmitida por YouTube con fanáticos de la producción.

En este sentido, Varela explicó que grabó “Tic Tac” al mismo tiempo que “El hombre de la máscara de hierro” junto a Jeremy Irons y Leonardo Di Caprio.

Sobre la teleserie chilena, reveló que no se sintió cómoda con su personaje de Pola Santa María. La actriz afirmó que “me generó ruido que fuera tan unidimensional, que no evolucionara nunca. Al principio estaba bien, pero después me frustraba hacer lo mismo. Fue difícil“.

Además, reveló un complejo momento que sufrió en los capítulos finales de la teleserie: se fracturó una vértebra.

“Fue súper heavy. Estuve tres semanas inmovilizada en cama y tuve que volver a grabar. No estaba en condiciones y tenía que ir igual. Fue muy difícil y muy dura la exigencia laboral que había en ese momento. Luego de las grabaciones, me tiraba al suelo a llorar del dolor”, aseguró.