Hijas de María Luisa Godoy dieron positivo al test de Covid-19: “Lo que más me costó, y también a ellas, fue no poder abrazarlas”

Fue a fines del mes de junio cuando la animadora María Luisa Godoy anunció a sus seguidores que había dado positivo al test de Covid-19, estando embarazada de siete meses. Aunque esta enfermedad no solo le afectó a ella, sino que también a dos de sus hijas.

“No me preocupé por mi embarazo porque desde que llegó el Covid al país me puse a leer harto sobre cómo afectaba a las embarazadas y no hay ningún informe que confirme que es dañino para las embarazadas y los bebés en formación porque la placenta los protege”, comenzó relatando a LUN.

Tras esto, contó que al conocer el resultado decidió aislarse en una pieza que utilizaban para estudiar. Al día siguiente, realizó una videollamada con sus hijas Violeta (7), Jacinta (5) y Luisa (3), explicándoles que ella debía mantenerse aislada y que ellas tenían que hacerse el test.

“Se hicieron el examen y Nacho y Violeta salieron negativos. La Luisa y la Jacinta salieron positivas, aunque por suerte, también asintomáticas, así que también se fueron de cuarentena y en la casa con todos los resguardos con ellas y conmigo”, explicó, agregando que ellas ya terminaron con su cuarentena y que están bien.

Según comentó, lo más difícil fue “hacerles entender a las niñas que no podíamos vernos. Los primeros días se ponían guantes y mascarillas habrían la puerta de la pieza donde estaba para entrar; tuve que cerrar con llave”.

Además, dijo que “lo que más me costó, y también a ellas, fue no poder abrazarlas. Es muy difícil explicarles a tus hijas que no las puedes abrazar, darles un beso, que si les pasa algo no las puedes contener. Eso me partió el corazón”.

Finalmente, indicó que la cuarentena con sus hijas culminó el pasado jueves: “Aquí todas gritaban. Yo estaba feliz. Nacho aliviado. Finalmente estaba agradecida porque acá tanto yo como mis dos hijas fuimos Covid-19 asintomáticas. Y todo ha sido volver a la rutina”, cerró.