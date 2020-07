Julia Vial reveló su fanatismo por los superhéroes: “Mi casa entera es de cómics”

La animadora del matinal de La Red “Hola Chile“, Julia Vial, realiza sus labores desde su hogar, espacio que ha dado que hablar debido a una peculiar decoración que posee: personajes de cómics.

Thor, Darth Vader, Spider-Man y Batman son algunos de los personajes que se han podido observar en su dormitorio, espacio desde donde anima el matutino.

La comunicadora en una entrevista con LUN señaló que estos personajes no pertenecen a sus pequeños hijos, sino que “son de la familia, mi casa entera es de cómics. Hay mil libros de cómics, hay cómics en los cuadros, es la casa del cómic, literalmente”.

En esta misma línea aprovechó la instancia para revelar cuál era su superhéroe favorito, informando que se trataba de Spider-Man, “porque no es multimillonario con Batman y tiene poderes reales. Me encanta, he visto todas las películas, me gustan sus cómics y no es winner, es un poco loser. También pasa una etapa oscura, me gusta más, me siento interpretada por él“.

Por último la conductora señaló que, durante estos días, irá renovando el repertorio. “Jugamos un poco para hacer algo más lúdico con la transmisión desde la casa“, cerró.