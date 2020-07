“Estoy súper golpeado”: La disculpa pública de José Miguel Viñuela en “Mucho Gusto” tras cortar pelo de camarógrafo

El día de ayer el animador José Miguel Viñuela protagonizó una “broma” en vivo que no terminó nada bien y recibió múltiples críticas a través de las redes sociales.

Esto ocurrió luego de que el rostro de Mega, a modo de juego, le cortara el pelo a un camarógrafo del espacio, lo que lo obligó a pedir disculpas públicas, así como leer una carta que envió al sindicato de trabajadores.

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no… J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega– toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 16, 2020

“Estoy súper golpeado con lo que pasó. Soy una persona que se mueve por su familia, que obra bien, que trata de no hacerle daño a nadie. Para mí somos todos iguales”, partió señalando.

Respecto a esta “broma”, José Miguel Viñuela insistió en que se trató de una “niñería“, y en ningún caso buscó abusar de algún poder.

“Fue una niñería, pero quiero dejar en claro que jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder. Me gustaría nuevamente reiterar las disculpas a José, a su familia, al sindicato de Mega (…) Asumo toda la responsabilidad de mi inmadurez. Ustedes saben que, cada vez que a mí se me ha solicitado por una alguna situación social, soy el primero en estar ahí”, cerró.