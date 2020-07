“La agresividad que existe hoy es espantosa”: Pamela Díaz recibió “particular” crítica por video junto a Botota Fox y no dudó en responder

Por medio de sus redes sociales, la animadora Pamela Díaz promocionó de una particular manera un show que hizo junto a Botota Fox y Randy Drag.

Díaz compartió un video de “TikTok” mediante su cuenta de Instagram, donde realiza una pequeña escena junto a Botota, donde se ve a la exintegrante de “MasterChef” golpeando de broma a la animadora de CHV.

No obstante, este video causó una crítica en una internauta, quien no dudó en plantear su opinión: “Pamela me encantas pero la agresividad que existe hoy es espantosa y tú eres un modelo a seguir para muchos“.

Ante el comentario de la usuaria, Pamela no tardó en responder y lo hizo de la siguiente manera: “Galla, es un audio, es actuación“, explicó.

Revisa acá la publicación: