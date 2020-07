“Me entró una basurita al ojo”: El íntimo video de Rigeo junto a su pequeña hija que emocionó a los internautas

Durante la jornada de ayer, el cantante nacional Rigeo emocionó a los usuarios de redes sociales con un conmovedor video junto a su hija Renata, de 13 años.

En el registro aparece Rigeo cantándole a su pequeña hija, quien a su corta edad ha debido lidiar con la enfermedad de Angelman, lo que el artista ha mencionado en variadas oportunidades.

Junto al video, el hermano de Daniela Aránguiz indicó que “sin hablar nos conectamos!! Sin decir nada nos entendemos! A sus 13 añitos jamás me a dicho alguna palabrita!! Pero si me lo hace saber, mi guagua ya es una bella niñita… a veces hija las palabras sobran cuando tú alma canta junto a mi“, comenzó expresando.

A esto agregó: “si pudiera pedir ese deseo, de esos que te cumplen una vez en la vida… sería verte correr hacia mi abrazarme y decirme fuerte. papá te amo!!! Dios sabe que ese es mi único y gran deseo!! Te amo chanchita mía“, dijo finalmente.

El registro se llenó de positivos comentarios de sus seguidores: “Me entró una basurita al ojo, los quiero”, “No sabía que tenias una hijita… Pero me encantó ver este video. Ella se ve tan feliz y tu tan pleno a pesar de la adversidad”, “qué conexión más hermosa”, “las palabras se las lleva el viento…. lo que importa es el sentimiento y eso se ve en los ojos y se siente en el 💙 ! Abrazo grande”, fueron algunos de los menesajes que recibió.

Revisa la publicación acá: