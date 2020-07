Michelle Adam mostró cómo se las ingenia para lavar su auto sin agua

Fue a los 17 años que aprendió a manejar. “Estaba desesperada por manejar. Para mí es un símbolo de independencia”, contó Michelle Adam a a Las Últimas Noticias.

La meteoróloga, que hoy podemos ver en “Mucho Gusto” de Mega, dijo que debe manejar su auto, un Nissan Pathfinder, gran parte del período de confinamiento, y para lavarlo tomó una especial decisión: ser ecológica.

“Siendo bien objetiva creo que la limpieza dura lo mismo, pero la gracia para mí es que no se use agua”, dice Michelle que para este trabajo ocupa la aplicación LavameApp.

De todas formas, aclara que hay algunas oportunidades en que debe lavar el auto con el vital elemento. “No voy a negarlo (…) entre el estallido social y la pandemia estuvimos un poco más separados (con la gente de la aplicación que ofrece el servicio), pero ya retomamos”, dijo.

“Me preocupa más el interior que el exterior, pero es rico cuando el auto está limpio, no te lo voy a negar, me gusta el olor que queda en el interior. Soy de las personas que se fija, pero no se estresa“, indicó la meteoróloga.

Más tarde en Instagram envió un mensaje a sus seguidores: “Cada acción que hacemos por pequeña que sea reduciendo, reutilizando y rechazando (entre muchas más) ayuda a tener una mejor relación con la naturaleza🍀🌟 #medioambiente @lungram @lavameapp #reducir #agua Que tengan una buena semana 🙌”.