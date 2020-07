“Qué hermosa”: Mónica Godoy sorprendió al mostrar inédita fotografía de su embarazo

View this post on Instagram

Hace 8 años, en pijama, cansada a morir… Estaba a punto, esperábamos a nuestra Ema amada, buscada, soñada, anhelada. Nos costó mucho que por fin quisiera venir, (más rogá que la Ema!). Y fue un embarazo complicado, me pasó de todo! Desde Listeria, hasta pubalgia y lumbago 😰… pero todo eso al final dio igual, lo importante es que llegó, sana y salva a inundarnos de amor 💕 💕 💕💕 #Recordandoencuarentena