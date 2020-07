Hugo Valencia aseguró que Soledad Onetto habría renunciado a “Mucho Gusto” tras polémica de Viñuela con camarógrafo

El periodista Hugo Valencia aseguró, en conversación con el programa “Hola Chile“, que Soledad Onetto habría renunciado al matinal “Mucho Gusto” de Mega, tras la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela, quien -en plena transmisión- le cortó el pelo a un camarógrafo.

“Soledad Onetto habría presentado su renuncia al matinal”, declaró el comunicador, agrando que “más que una incomodidad por el tema de los horarios de trabajo, que efectivamente Soledad tiene muchas funciones en el canal. Lo que ocurre puntualmente (el caso Viñuela) sería gravitante para que ella tome esta decisión”.

Asimismo, detalló que otro factor que habría motivado su renuncia sería la disconformidad de la periodista con el accionar de los ejecutivos en torno a la decisión tomada por José Miguel, de cortarle el pelo al trabajador.

Posteriormente, y en conversación con La Cuarta, Valencia sostuvo que “en el ejercicio periodístico, comienzo tomar a contacto con distintas fuentes de la televisión sobre el estado emocional del animador y también del resto del equipo. Dos de esas fuentes me dicen que Soledad Onetto estaría muy afectada y que habría presentado su renuncia por lo bajo, sus ganas de no continuar en el programa”.

“Consulto esta información con dos personas más, distintas a las primeras, una de ellas incluso agrega que le habrían pedido unos días, una semana o algo más, para poder buscar un reemplazo o bien, la mejor manera de comunicar su salida”, agregó el periodista.

Asimismo, reveló que se comunicó con Soledad: “Le pregunto directamente por la supuesta renuncia. ella no confirma ni niega el dato, sólo me dice que no dará declaraciones con respecto al caso Viñuela pero que agradece el correcto ejercicio periodístico”.

Mega desmintió la renuncia de la periodista

Tras los dichos de Valencia, desde Mega negaron este información. La señal televisiva indicó que esto se trata de una “falsedad absoluta”, según consignó Página 7.