Tini Stoessel se rompió tras recodar a su expareja Sebastián Yatra: “Siempre va a haber un cariño gigante”

A mediados de mayo Tini Stoessel confirmó el término de su relación con Sebastián Yatra con un mensaje en las redes sociales.

“Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina“, sostuvo en la oportunidad.

Si bien ha pasado un tiempo desde este quiebre, todo apunta a que los sentimientos aún se mantienen.

En una entrevista virtual que entregó Stoessel a un programa argentino de Telefé, además de hablar de su nuevo single, también se refirió a su relación con el artista, rompiéndose en llanto.

“Me emocionó porque me hizo acordar de los shows en vivo“, partió comentando, dejando ver pronto que su relación tenía que ver directamente con Yatra.

“El cariño y el amor por esa persona sigue estando (…) No sé qué me pasa, estoy sensible. A pesar de todo siempre va a haber un cariño gigante. Es totalmente así”, agregó pronto.

Aquí puedes ver parte del programa: