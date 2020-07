Catalina Palacios confirmó intervención en sus labios: así es como luce ahora

La exchica “Mekano” Catalina Palacios sorprendió a sus más de 300 mil seguidores de Instagram tras enseñar su nueva apariencia en las redes sociales.

Esto quedó en evidencia en la plataforma de Imágenes de Instagram, donde su cambio facial no pasó inadvertido entre sus fanáticos, quienes aseguraron que sus labios se veían algo distintos, por lo que no tardaron en consultar si se había sometido a un procedimiento estético.

“¿Te operaste los labios Catita?“, le consultó un seguidor en una postal, lo cual fue respondido por la ex animadora de “Yingo”.

“No, es ácido hialurónico, un componente natural de la piel, que se va con los días, a veces pienso en hacerlo definitivo pero después no me atrevo porque no sé si operado se vea natural, así que por ahora hago esto que me gusta y se va, no me hago daño y que es componente de la piel, y cuando no me guste lo dejo de hacer”, replicó la rubia.

Aquí puedes ver cómo lucía antes:

Y así luce ahora: