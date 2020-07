La actriz y conductora del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, Maly Jorquiera, salió a desmentir una supuesta pausa televisiva luego de que se tomara vacaciones luego de ver síntomas de dermatitis.

“Empecé con esta picazón en la frente desde abril o mayo…pensé que era psoriasis, porque había conocido gente que le daba por cosas nerviosas”, detalló a LUN en aquel momento, diciendo que se daría vacaciones.

Pero esto fue mal comunicado como un “descanso televisivo” cuando la verdad era que se estaba tomando sus vacaciones legales.

Por ello, ahora habló a través de Instagram del tema.

“Queridos tesoros vivos! Buen día!! Por si las moscas ESTO NO ES VERDAD!!!!!!!!! , para que los que me quieren no se preocupen!!”, dijo.

“Hace un par de semanas me tome mis vacaciones que tengo por contrato para estar con mi familia y quedarme en la casa x él famoso bicho, pero fue hace un rato y estoy tiquitaca“, agregó Maly.

“Lo aclaro, por que tengo familia y amigos que están muy preocupados y esto no es verdad!!!!! Estoy trabajando como siempre y feliz y agradecida en @sigamosdelargo13 x @canal13cl y en mi nuevo programa que adoro con mi ❤️ #confinadas así que Besososososos y #fuerzachile”, cerró.