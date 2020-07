“Quería bajar de peso aún más”: Lisandra Silva desclasificó antigua foto en bikini donde lucía extremadamente delgada

La modelo cubana Lisandra Silva compartió una antigua fotografía con el fin de generar conciencia sobre el peso y el estado físico.

Para esto, rememoró una etapa en su vida donde se obsesionó con adelgazar, hasta el punto en que ya no era sano.

Recordemos que la exchica reality recientemente dio a luz a su hijo Noah, recibiendo múltiples elogios por parte de sus fans en las redes sociales, tras enseñar su figura postparto.

No obstante, señaló en una reciente publicación que no siempre se ha sentido cómoda con su cuerpo.

“¡Esta era yo ocho años atrás! Ahora veo esta foto y me doy cuenta que estaba tocando el límite de la anorexia. Lo peor es que no me daba cuenta, no me veía delgada, quería bajar de peso aún más“, redactó en la publicación.

Luego continuó: “Es increíble cómo funciona la mente, simplemente continúas verte gorda. Lo importante es encontrar un equilibrio y comer saludable”.

Aquí puedes ver la imagen: