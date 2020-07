Maura Rivera se cansó y respondió a críticas por mostrar a Mark González cocinando: “Ese nivel de machismo”

La bailarina Maura Rivera es una activa usuaria de Instagram, donde constantemente comparte momentos de su día a día, así como tiernos registros junto a su esposo Mark González.

En este sentido, recientemente compartió un video en donde enseñó cómo su esposo cocinaba, lo que desató inesperados comentarios por parte de los internautas, que no dejó pasar.

“Hay mucha gente que me pregunta quién cocina en esta casa. Si es Mark o yo porque siempre subo videos de él cocinando”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Luego continuó con su descargo: “Y él como sube súper poco material a las historias, menos me sube a mí cocinando. Entonces la gente pregunta por qué yo no cocino y por qué él… machismo, eso es completamente machismo“.

La ex “Rojo” explicó en un video que ambos cocinaban y se ayudaban mutuamente, pero también denunció mensajes de señoras que le decían que ella debía cocinar: “A ti te corresponde no a él. ¡¿Por qué no cocinas tu para tu familia?!’. Ese nivel de machismo“.

“Y peor, aún hay gente que me dice que por qué no subo (videos), me quieren ver a mi barriendo, planchando, cocinando, haciendo camas… ¿Por qué tengo que subir eso? ¿Por qué les interesa? ¡Dios mío, qué terrible!”, cerró.