Sergi Arola “explotó” ante asalto sufrido por Yann Yvin: “Siento una pena y una impotencia infinita”

Según el comisario de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, Esteban Ramírez, los sujetos intimidaron y golpearon a Yvin con un extintor, lo que le provocó diversas lesiones en el rostro.

Tras esto, uno de sus grandes amigos se refirió al tema y emitió un potente mensaje a través de sus redes sociales. Se trata del chef Sergi Arola, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su rabia ante la situación que vivió Yann.

“Hoy siento desde esta maldita distancia que me separa de Chile; una pena y una impotencia infinita... no entraré en calificar lo incalificable, no quiero opinar en caliente desde la inmensa rabia que siento, pero sí quiero decirle a los culpables que si hay una persona buena y noble, si hay una persona dispuesta siempre a ayudar, a batirse el cobre y hacer lo que haga falta, para apoyar y dar a conocer cada región, pequeña comuna, por cada artesano, por cada agricultor y ganadero, por cada pescador chileno ese es mi hermano @yannyvin”.

Asimismo, afirmó que “si hay un ‘extranjero’ más chileno, hablando y vendiendo con pasión el país, sirviendo de ejemplo para todos los que llegamos de fuera y nos enamoramos de Chilito, ese también es Yann”.

“Solamente puedo mandarle todos los ánimos del mundo y rezar para que se recupere pronto y podamos seguir soñando juntos. Te quiero hermano ❤”, finalizó.

