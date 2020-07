Christell Rodríguez entonó emotiva canción por caso de Antonia Barra: “No queremos mas injusticia, nos queremos vivas”

La cantante y exchica “Rojo” Christell Rodríguez se refirió al caso de Antonia Barra, luego de que Martín Pradenas, quien habría cometido el delito de violación y abuso sexual, quedó con arresto domiciliario tras su formalización.

En este sentido han sido múltiples los rostros que se han pronunciado a través de las redes sociales, y Rodríguez no se restó.

En la plataforma de Instagram la estudiante entonó una canción que hace alusión a los múltiples hechos de violación, abuso y muerte que han vivido distintas mujeres, emocionando a sus seguidores.

“Escuche esta canción y se me llenaron de lagrimas mis ojos, son tantas las que han sido arrebatadas de sus familias, somos tantas las que hemos tenido que aguantar comentarios, violencia y abusos, no quiero esto para ninguna, no queremos mas injusticia, nos queremos vivas, para ti, para las que no estan, para las que vendrán, quiero un futuro mejor, un futuro seguro. Se que todas buscamos justicia pero también se que hay uno que no falla y su justicia divina es por sobre todas la mas dura. – Canción sin miedo -“, redactó en el registro, agregando los hashtag #justiciaparaantonia y #justiciaparatodas.

Aquí puedes ver el registro: