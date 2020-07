“Nada te hace culpable”: El emocionante mensaje de María José Quintanilla por caso Antonia

María José Quintanilla se convirtió en uno de los tantos personajes públicos que arremetió contra la formalización de Martín Pradenas. A través de su cuenta de TikTok, la ex chica Rojo se refirió largo y tendido al caso de Antonia Barra.

“Alguna vez escuchaste o dijiste, ‘a pero mira cómo anda vestida’. ‘Tiene que haber estado curada’. ‘Esa mina se hace la we…’, ‘le encanta’. ‘Bueno para que anda tan tarde en la calle’. Y podría repetirte muchas cosas más”, comenzó diciendo.

En ese sentido, agregó: “Nada te hace culpable, ni justifica un acto de violación, no, es no y no existe nada que pueda justificarlo, aprendamos, por favor”.

Los seguidores de la cantante nacional aplaudieron su gesto y, de hecho, le agradecieron que compartiera su visión respecto a temas contingentes en sus redes sociales