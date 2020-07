Joaquín Méndez comparte desgarrador llanto y se confiesa: “Estoy cansado de que nos mientan”

Joaquín Mendez hizo una sincera reflexión personal en un impactante video donde llora desconsoladamente. El panelista del matinal “Mucho Gusto” compartió el íntimo registro en su cuenta de Instagram y generó comentarios entre sus seguidores.

“Así me siento realmente hoy, me cansé un poco de que siempre me tengo que mostrar feliz, esa presión de que siempre está todo bien, hoy estoy muy triste”, partió escribiendo el comunicador en la descripción del video.

“Extraño a mi familia, me siento un poco solo y no está saliendo todo bien o cómo lo diagramamos para que todo fluya. Estoy cansado de que nos mientan, estoy furia por no poder hacer nada para cambiarlo o para alegrar a los que tengo al lado”, agregó.

“Odio el egoísmo con toda mi alma y se que también aveces lo fui, pero toda esta pandemia ya nos tiene a todos sacando lo peor, cuando el objetivo en la vida es venir a disfrutar de este instante, con pequeñas cosas. Cuando nos demos cuenta que somos Todos Uno, todo va a cambiar”, cerró.

La imagen no pasó desapercibida para los seguidores de Joaquín, quienes rápidamente reaccionaron con más de 440 mil Me Gusta y múltiples comentarios de apoyo, destacando los de Luis Jara, Flaviana Seeling, Rodrigo Gallina, Camila Stuardo y Flaviana Medina.

Revisa el registro a continuación: