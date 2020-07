"Los amigos de Sebastián... todos me decían traidor": Kramer contó su "historia secreta" con el Negro Piñera

En un nuevo programa de “Socios“, integrado por Francisco Saavedra y Stefan Kramer, el comediante contó una hilarante historia sobre una vivencia que tuvo con “Negro Piñera”, hermano del Presidente.

Según comentó, mientras él grababa su película Stefan v/s Kramer, tuvo una muy buena relación con José Miguel Piñera, ya que él estuvo en varias escenas.

Fue en este contexto que Kramer empujó a Piñera a “reactivar” su carrera musical y a hacer un particular tema.

“Yo le dije: ‘Oye Negro por qué tu no reactivas tu carrera musical, imagínate sacas un tema rico y pegas’“, explicó. En este sentido, afirmó que el “Negro” se mostró a gusto con la idea, y decidieron fijar un día para grabar la canción que titularon “No es fácil”.

No obstante, el día de grabación, Piñera decidió cambiar la letra: “Un día fue al estudio de grabación a grabar la canción y dijo ‘perrito, cambié la letra’, y la letra como que cambió y cagó finalmente la canción. No fue la misma que se compuso, el Negro es un poco desobediente“, aseguró Kramer.

Posteriormente, reveló que en una rutina que hizo para la Teletón le pidió al “Negro” que lo acompañara, que en primera instancia aceptó, para cantar esa canción. No obstante, explicó Kramer que después lo llamó y le dijo que no podía asistir al evento.

“Después de un rato me dice ‘Pucha perrito hablé con mis hermanos pero no me dejaron’ (…) ¿entonces que hice yo? me voy a conseguir al doble”, reveló.

No obstante, el comediante reveló que al día siguiente el “Negro” Piñera lo llamó indignado, porque todos pensaron que no era el doble sino que era él.

“¿Por qué me hiciste esta hue…?”, le dijo supuestamente el “Negro” a Kramer, agregando que “ayer el mundo pensabas que ese hueó… era yo. Los amigos de Sebastián, todos me decían traidor“.

Revisa acá la historia completa: