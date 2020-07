Con foto de hace 34 años atrás, Patricia Maldonado celebra aniversario de matrimonio

View this post on Instagram

Hoy es un día muy importante para nosotros,la razón????estamos de aniversario de matrimonio,cumplimos 34 años juntos,sorteando muchas veces cosas no buenas ,pero en la gran mayoría de estos 34 años?? hemos sido muy felices,,la vida nos premio con dos hijos maravillosos y dos nietos a quienes adoramos,por eso aprovecho de decir,,,,GRACIAS A LA VIDA QUE ME A DADO TANTO