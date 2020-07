Catalina Pulido tras dichos transfóbicos en “Las Indomables”: “Estamos acostumbradas a las funas. No hay mala publicidad”

Una vez más “Las Indomables” se tomaron las redes sociales, luego de que Patricia Maldonado, en compañía de Catalina Pulido y Claudia Schmitd, se volviera a referir a Daniela Vega con dichos transfóbicos.

“Es un hombre, que se sienta mujer y quiera ser mujer está en todo su derecho. Es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero“, fue parte de lo que soltó la ex “Mucho Gusto”.

Tras estas palabras fueron varios los internautas que arremetieron contra las opinólogas, provocando incluso la reacción del vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Oscar Rementeria, quien se pronunció a través de Twitter.

“Hay opinólogas que se sienten con el derecho y la impunidad de maltratar a otras personas solo por ser de la diversidad y algunas veces, incluso, imputarles delitos terribles como la pedofilia. En algunos casos reciben una sanción social y en otros, espero, una condena judicial”, sostuvo Rementeria.

La Cuarta logró comunicarse con Catalina Pulido, quien se refirió a esta nueva polémica que involucra el nombre de las integrantes de Las Indomables.

“Las tres estamos acostumbradas y, como dicen, no hay mala publicidad. Hay tantas cosas más relevantes en este país, pero de eso trata el deconstruccionismo y claro como no pueden hacer nada más , inventan funas. La falta de humor es netamente acorde con la inteligencia”, expresó Catalina Pulido.

¿Salida de Claudia Schmitd?

El polémico episodio también se encontró marcado por la “salida” de Claudia Schmitd, esto luego de que la ex “Intrusos” finalizara la videollamada luego de que Patricia Maldonado no la dejara terminar su idea.

Schmitd se encontraba leyendo los mensajes de la gente cuando se refirieron al bullado caso de José Miguel Viñuela. Si bien la uruguaya intentó extenderse en este punto, Patricia Maldonado la interrumpió: “Sigamos saludando“.

Esto desató la molestia de Schmitd, quien no dudó en expresarlo: “Paty, no me cortes cuando estoy hablando porque también me gusta dar mi opinión“. A pesar de esto, la ex panelista de “Mucho Gusto” continuó interrumpiéndola, por lo que Claudia se retiró del espacio.