Desde Neilas Katinas hasta María Gracia Omegna: Los rostros de la televisión que apoyaron a Daniela Vega tras dichos de Maldonado

Ya son muchos los rostros ligados a la televisión que han criticado duramente los dichos de Patricia Maldonado en contra de la actriz Daniela Vega.

Cabe recordar que, en su programa “Las Indomables” de Youtube, la animadora declaró que “ese señor es hombre, que se vista de mujer, que quiera ser mujer, que se sienta mujer, está en su derecho, si es un hombre grande, pero él tiene próstata, nunca va atener conducto mamario, no va a tener útero”, indicó, haciendo referencia a Vega.

A raíz de esto, actrices como María Gracia Omegna y Antonella Ríos, además de la periodista Rayén Araya, el animador Francisco Saavedra, la cantante Ana Tijoux y el bailarín Neilas Katinas, fueron algunos de los famosos quienes decidieron utilizar sus redes sociales para apoyar a Daniela Vega y también criticar los dichos de Maldonado.

Lamento no dejar algo bueno en esas mentes. Supe lo malas q eran cdo intentaron hacerme daño y me dejaron sin trabajo (@LaRedTV me echó x decir en conversa personal lo q pensaba de los pacos), pero no lograron quitar mis convicciones. Nos vemos a las 11 en #lamesadelasquesobran https://t.co/pHwHL1ibbg

