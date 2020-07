"Oye... ¡No lo miren tanto!": Camila Hirane presentó a su hermano menor y dejó la "escoba" en Instagram

A través de sus redes sociales, la actriz Camila Hirane sorprendió al presentar a su hermano menor Luis Felipe.

Junto a una fotografía de ambos, la integrante de “Verdades Ocultas” celebró al joven en el día de su cumpleaños: “Hoy día está de cumpleaños mi hermano que amo con todo mi corazón. Aunque me gana por tres cabezas y nació solo unos meses después que yo, es mi bebé, mi hermanito chico, mi primer amigo y compañero en la vida“, comenzó expresando.

A esto agregó: “Cuando éramos chicos, nos sacábamos la chucha peleando, principalmente por el control remoto. Ahora de grandes, también peleamos pero son otros los motivos, por ejemplo, en la foto, su cara de taimado y mi cara de triunfo fue por que gané la pelea por apagar el aire acondicionado 💪🏽”.

Asimismo, señaló que “igual lo encuentro él más mino, inteligente, bueno e hinchaweas del mundo. Feliz cumpleaños hermano @lfhirane te deseo toda la felicidad del mundo. I love You”, dijo finalmente.

No obstante, y ante los elogios que recibió el galán, la actriz fue enfática en responder lo siguiente: “Oye no me lo miren tanto! Esta felizmente casado con mi cuñi hermosa @montserratdiezv ❣️”, dijo.

Revisa la publicación acá: