Paloma Mami compartió infartante bikinazo pero recibió lluvia de críticas por insólita razón

Si bien la cantante Paloma Mami suele recibir múltiples comentarios positivos de parte de sus seguidores en sus redes sociales, esta vez la artista fue duramente criticada.

¿La razón? Hace algunas semanas la cantante chilena compartió un “desafiante” mensaje en su cuenta de Instagram, donde se dirigía a sus “imitadoras”.

“Diviértanse tratando de ser yo”, fue parte de lo que dijo hace algunos días, lo que despertó una serie de críticas en los usuarios de la plataforma, quienes cuestionaron sus dichos.

Las críticas se hicieron notar fuertemente en la última publicación de Paloma, donde aparece luciendo un infartante bikinazo en su piscina.

“Yo igual tengo un bikini morado no te enojes😢😢😢😢🙌”, “Yo también estoy así justo en esa pose no me demandes porfa después te pago los derechos de autor 😭😭😭”, “cuidao que te copien los árboles”, “No me sacare fotos en bikini para no copiarte”, fueron algunos de los irónicos mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: