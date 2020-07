“Yo dije la verdad y la sigo manteniendo, así me lleven presa”: Patricia Maldonado responde a las críticas tras sus dichos sobre Daniela Vega

Este lunes, la animadora Patricia Maldonado volvió a reafirmar sus dichos sobre la actriz Daniela Vega.

Cabe recordar que hace algunos días la animadora indicó en su programa de Youtube “Las Indomables”, que la actriz de “La Jauría” “es hombre, que se vista de mujer, que quiera ser mujer, que se sienta mujer, está en su derecho, si es un hombre grande, pero él tiene próstata, nunca va atener conducto mamario, no va a tener útero”.

Tras esto, en una nueva emisión del programa, la exrostro de Mega se refirió nuevamente al tema y señaló que “aquí cada persona se tiene que hacer responsable de sus dichos, y muchas veces lo dije al aire, ‘hagámonos responsable pues, somos adultos, somos mujeres grandes"”.

“Yo voy a ser bien tajante y esto a título personal, si yo tengo que quedar sola en este programa, voy a seguir igual, voy a seguir disparando exactamente igual, porque yo no he dicho nada, quiero que les quede claro y métanselo bien en la cabeza, yo no he dicho nada que sea mentira. No he dado una sola calumnia, porque si yo hubiera levantado una calumnia, usted me puede demandar y vamos a los tribunales”, declaró.

“Yo no he dicho nada que no sea realmente justificado y totalmente verídico. Aquí nadie ha atacado a personas, yo dije la verdad y la sigo manteniendo, voy a seguir manteniéndolo, así me lleven presa“, fueron parte de los dichos de la animadora en el programa.