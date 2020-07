“Estoy agotada, es bien injusto todo”: el desahogo de Catalina Pulido en medio de las críticas en su contra

La actriz Catalina Pulido no la pasa bien. La profesional, tuvo duros comentarios al referirse que existe una “heterofobia” en relación a supuestas experiencias personales que no quiso detallar.

Esta situación provocó una ola de críticas y este lunes, Pulido se desahogó en el programa Las Indomables y aseguró que está cansada. “Estoy agotada, soy un ser humano cualquiera, pero, además, todos los días me acuesto súper tarde”, dijo.

“No todos los días puedo estar feliz, pero es bien justo todo. No sé si me merezco tanta mala onda a veces, no he matado a nadie y me he equivocado mil veces”, lamentó.

En esa línea, Catalina Pulido afirmó que “me tiene preocupada el nivel de odiosidad y el nivel de rabia que existe en esta sociedad, no sé si es la cuarentena o la pandemia, pero no dimensionaba esto”.

“Creo que siempre hay que ver las cosas con altura de miras y hay que respetar las opiniones de los demás”, cerró.