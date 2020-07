La polémica afirmación que realizó Jordi Castell sobre Marcelo Ríos

El fotógrafo y animador de televisión, Jordi Castell, nuevamente repasó al extenista chileno Marcelo Ríos, a quien, ahora acusó que el exdeportista contrataba a un travesti en sus estadías en Estados Unidos.

Esta revelación llegó a través de una entrevista que dio el profesional al diario La Cuarta, donde respondió sin filtros el cuestionario. “¿A quién te gustaría tener de invitado a tu programa?”.

La respuesta de Castell fue fuerte. “Al Chino Ríos para que me explique qué relación tiene que no soporte ver una foto mía y de mi marido casados y felices, con que a él le guste contratar servicio privado de un reconocido travesti de Miami Beach”.

Este comentario llegó tras casi más de cuatro meses, cuando Ríos publicó una imagen de Castell junto a su marido. “Porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí me dan asco, pero te pido si puedes, que me contestes por tu opinión personal”, dijo en su momento el exdeportista.