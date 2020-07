La decisión que tomó Yann Yvin tras violento asalto: “Estaba en un momento chato de todo”

Hace algunos días el chef francés Yann Yvin fue víctima de un asalto en Vitacura, tras salir del dentista, en donde desconocidos sujetos lo atacaron y golpearon con un extintor.

“Me obligaron a la fuerza a salir y altiro me levanto del asiento. Uno de ellos me tiró un pequeño extintor de esos de auto y me lo empujó directamente en la nariz”, sostuvo el exjurado de “MasterChef” a Meganoticias.

Dos días ocurrido el incidente, el maestro culinario tomó una drástica decisión: dejó Chile para regresar a Francia, ya que además acá se encontraba solo. Su hija y su esposa están en Canadá, y su hijo en Francia.

En conversación con LUN el cocinero aseguró que está “mucho mejor por supuesto, la nariz se va recuperando lentamente, pero claro, aún es doloroso, no se puede tocar mucho y tiene colores diferentes por la lesión“, agregando que no ha tenido noticias sobre el paradero de su vehículo, ni tampoco de los delincuentes.

Respecto a su viaje a Francia, explicó que lo adelantó con lo ocurrido: “tenía un viaje planificado a Francia, pero después de todo lo que pasó viajé unos días antes, como una semana. De verdad, estaba en un momento chato de todo.Pedí el primer vuelo de avión para regresar a Francia, donde estoy ahora, para compartir en familia. Estoy en la casa familiar con mi madre, en el lugar de mi infancia. Y sí, seguramente viajé con una mezcla de diferentes cosas. Entre la pandemia, el asalto, entre que uno no se puede mover, todo eso junto hizo que tomara la decisión de venirme casi una semana antes y adelantar mi pasaje”.

“Estoy tratando de estar tranquilo, la estoy pasando bien, justo acá son las vacaciones de verano, así que todo está muy bonito, todo muy alegre. Además está el mar, la playa, también hay buena comida… todo eso ayuda para el ánimo”, sostuvo.

Finalmente agradeció todo el apoyo que recibió vía Instagram tras sufrir el asalto. “Gracias, muchas gracias por sus numerosos mensajes de cariño, de apoyo, de abrazos fuertes, de estar presentes cuando uno más lo necesita… Qué rico sentir su presencia durante ese momento difícil. Pero les aseguro que esa demostración de violencia gratuita hacia mi persona no va a cambiar en nada mi mirada llena de un sencillo cariño y respeto hacia Chile”, sostuvo.