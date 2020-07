Músicos de “La Sonora Palacios” apoyaron denuncia de acoso sexual de exbaterista: “Le creemos y apoyamos”

Durante la semana pasada la artista María de los Ángeles Ibarra reveló haber sufrido acoso sexual mientras se desempeñaba como baterista para la agrupación musical Sonora Palacios.

En su declaración denunció al mánager, Mario Zúñiga y al hijo de Marty Palacios Moraga. Desde la banda aseguraron que “dichos actos (publicados por Ibarra) ya fueron debidamente investigados en forma interna, adoptándose las medidas pertinentes en su momento“, adelantando que tomaron acciones legales.

No obstante, el trompetista del grupo, Cristián Infanta, y el vocalista Camilo Sepúlveda, se manifestaron a través de Instagram, expresando apoyo a la exbaterista. “Le creemos y apoyamos. Nunca es fácil llevar adelante este tipo de acciones, exponer tu propia intimidad y más encima que te traten de mentirosa y otros epítetos”, sostuvieron.

Además, aclararon: “La Sonora Palacios funciona como una empresa familiar, de la cual la mayoría no tenemos arte ni parte en su dirección ni decisiones. Y como trabajadores de la Sonora, nosotros no supimos sobre esos hechos que le tocó vivir a Tanty hasta que ella los hizo públicos. A excepción de la reunión que ella menciona, en la que la jefatura no nos expuso explícitamente los hechos ocurridos”.

Por otro lado también se desentienden del comunicado oficial entregado por el grupo, asegurando que no se les informó, por lo que no les representa.”Creemos necesario que las personas mencionadas por Tanty deben asumir la responsabilidad de sus actores“, expresaron.

Finalmente cerraron: “El anuncio de presentar acciones legales en contra de Tanty, aunque es el absoluto derecho de cualquier ciudadano, en este caso, es volver a violentarla una vez más“.

