Diálogo machista en “Aquelarre” genera ola de críticas en redes sociales

Hasta este martes, los televidentes y los usuarios de las redes sociales habían celebrado la vuelta de Aquelarre a las pantallas. La producción que se estrenó en el segundo semestre de 1999 había generado comentarios muy positivos. Una escena emitida hace 24 horas, sin embargo, despertó las primeras críticas para la teleserie.

En el cuadro, están Diego (Álvaro Escobar) y Marcelo (Iñigo Urrutia), dos de los hermanos Guerra, hablando sobre la ruptura del primero con Emilia (Sigrid Alegría), quien decidió empezar un romance con Juan Pablo (Álvaro Rudolphy).

A raíz de lo anterior, Marcelo dice: “Yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo, Diego. Si la Carolina (Patricia López) me hiciera eso yo la mato y después mato al infeliz que me la quitó”. A lo que Diego responde: “Ojalá se pudieran arreglar así las cosas”.

“¡Claro que se puede! Pero tení’ que reaccionar de una buena vez, Diego. No puedes dejar que te humillen de esa manera”, le replicó el personaje de Iñigo Urrutia.

El diálogo anterior generó reacciones como las siguientes:

El momento violencia en el pololeo de Marcelo Alfonso. #AquelarreTVN — N. (@NonnyLand) July 28, 2020

#aquelarreTvn harto mal consejo el de Marcelo a Diego poh🤨 si la Carolita me engaña la mató y al tipo tmb 🤨 deberían haber editado esa parte por respeto a tanto #Femicidio (y a hombres tmb)☹ — Gata Pandémica Invernal😸😷☔🐾 #yoapruebo 🌻 (@GataSimple) July 28, 2020