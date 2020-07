Patricia Maldonado por ataques a familia de Catalina Pulido: “Es una cobardía de descerebrados, unas ratas asquerosas”

La animadora del programa de internet Sin Límite, Patricia Maldonado, respaldó a una de sus comentaristas, Catalina Pulido, quien ha sido blando de las críticas luego de unos comentarios que realizó respecto a una “heterofobia” que existe entre los homosexuales.

En ese contexto, a la actriz la han amenazado con su familia, por lo que la “Maldo” no dudó en irse en picada contra dichas personas. “Cuando una persona no te ataca a ti y ataca a alguien de tus seres queridos no se puede comparar con ningún animal”, comenzó diciendo.

“Cuando atacan a la familia es una persona descerebrada o descerebrado que algo tiene en su inconsciente, es una cobardía absoluta atacar a la familia”, agregó.

“Nosotros tenemos la particularidad de aparecer en pantalla, corremos el riesgo que la gente diga lo que quiera de nosotros, pero cuando se meten con los seres queridos y no tienen los argumentos necesarios, son unas ratas asquerosas”, complementó.

Por parte de Catalina Pulido, la actriz se mostró notoriamente triste. “Estoy acostumbrada a las funas, he sido carnada de personas para que me pelen, pero cuando se meten con la familia, afecta mucho más”, cerró.