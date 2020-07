El chascarro que vivió Natalia Valdebenito tras encargar unas pantuflas: “No sé comprar por internet”

El pasado jueves Natalia Valdebenito formó parte de “Hola Chile” de La Red a través de una videollamada, en donde la comediante narró cómo han sido sus días de cuarentena.

En este sentido la actriz que pasó con éxito por Viña del Mar desclasificó una divertida anécdota que vivió al realizar una compra online, las cuales han aumentado con creces durante este periodo de confinamiento.

“No sé comprar por Internet. Yo me quería comprar unas pantuflas y de repente aparecen otras ofertas”, partió señalando la intérprete, refiriéndose a un anuncio de unas salsas de tomate, por lo que aprovechó de comprar.

El inconveniente fue cuando llegó su pedido, pues era una caja de 18 libros de salsa de tomate. “Me llegaron muchas, tengo para regalar, de hecho le regalo a las personas cuando las veo“, contó desatando risas mientras el panel reía.

En esta línea expresó: “Me llegó la caja y tenía mucho temor. Dije ‘que está pesada esta huea (sic)“, así que optó por no abrirla de momento, dándole pataditas a la caja, como si se tratase de algo vivo, para enterarse luego de que era dueña de 18 litros de salsa de tomate. “Tengo hasta diciembre, se me van a vencer”, cerró.