“Pensé que dirías algo serio”: Las reacciones que se generaron tras extraño “consejo” de Pamela Díaz a sus seguidores

Por medio de sus redes sociales, la animadora Pamela Díaz realizó una “inusual” publicación, que causó una serie de reacciones de parte de sus seguidores.

La animadora de CHV compartió un video, dándole un “extraño” consejo a quienes se sintieran “tristes” o “solos”.

“En general a mí no me gusta dar consejos, pero esta vez a mí me resultó, así que se los voy a dar”, comenzó expresando Díaz en su cuenta de Instagram.

A esto agregó: “Cuando a veces se sientan tristes, solos o decepcionados, abracen a un zapato“, dijo Pamela, para luego soltar un par de carcajadas.

No obstante, el video no le causó gracia a sus seguidores, quienes inmediatamente comentaron en la publicación: “Fome y viejo!”, “Y yo atenta escuchándote pensando en que dirías algo serio”, “menos brillo que un zapato de gamuza“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: