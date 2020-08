Catalina Pulido responde a críticas de actrices: “Se las dan de feministas pero atacan a mujeres”

Catalina Pulido respondió a las críticas que ha recibido por parte de varias actrices del espectáculo nacional por sus opiniones sobre temas de interés nacional. La también actriz se refirió a sus pares en el programa “Las indomables” conducido por Patricia Maldonado.

“Yo con las actrices buena onda, pero nunca he sido santa de su devoción ni mías tampoco“, partió Pulido.

A lo anterior, Maldonado respondió: “Están buscando de qué colgarse, se aprovechan de todas las circunstancias para poder estar, para estar vigentes también, si se necesita, hay pandemia, no hay trabajo (…) con tal de estar bien con la manada, con las feministas… ¡Cínicas de mierda!, la mayoría”.

La polémica conductora agregó: “Tengo un gran respeto por las actrices que son buenas, que no se meten en cosas, que tienen su vida independiente, conozco a varias a las cuales las quiero mucho, pero hay otras que me dan lo mismo, me tienen sin cuidado”.

Finalmente, Pulido lanzó una polémica reflexión: “Me da risa además porque se las dan de feministas pero atacan a mujeres (…) Me da risa porque dicen ‘no es que ustedes viejas de la CTM (sic) incitan a la violencia, ojalá te pille, te mate’, entonces ¿cómo?”.