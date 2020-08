Daniela Aránguiz reveló cómo ha sido vivir la cuarentena junto a “Mago” Valdivia: “Se curaron muchas heridas”

Daniela Aránguiz se comunicó con Martín Cárcamo a través de un contacto en Instagram, donde se refirió a cómo ha cambiado su relación con su esposo Jorge Valdivia en medio de esta cuarentena.

En este sentido Aránguiz señaló que la pandemia los pilló cuando el “Mago” jugaba por Morelia y, debido a una influencia, la ex “Mekano” debió quedarse al cuidado del futbolista durante marzo. Luego, pasaron 4 meses encerrados por la pandemia.

“Alcanzamos a estar un mes. Había montado mi casa y todo y después empezó a quedar la embarrada. Contagios, contagios, contagios en México y todo, y dije ‘no salgo más’. Empecé a pedir las cosas por supermercado. Soy súper hipocondriaca, tengo que decirlo“, partió señalando.

Luego continuó: “Y Jorge empezó la pretemporada y le dije ‘mira, si tú vas a la pretemporada, no vuelves más’. Y Jorge me dice ‘¿cómo así ‘no vuelves más’?’. ‘No vuelves más. Sé que es tu trabajo y es una decisión súper heavy lo que estoy diciendo, pero a mí nadie me va a devolver a mis hijos si les pasa algo“.

En este sentido le dijo que fuera a vivir con Gonzalo Jara, que se encontraba viviendo solo en un departamento. “Le dije ‘ándate a vivir con Jara, con (Sebastián) Vegas, con quien tú quieras, pero aquí a la casa no vuelves más’. Y Jorge dijo ‘los prefiero a ustedes’. Y no salió ni un día. Estuvimos cuatro meses encerrados“.

Encerrados por cuatro meses

Tras esto Cárcamo le consultó sobre cómo funcionó estar encerrados durante tanto tiempo, donde Daniela reveló que “Es difícil, porque siempre hay peleas. Nadie es perfecto y siempre van a haber peleas por tonteras, ‘oye, por qué dejaste la pasta de dientes abierta’ o ‘por qué no te comiste esto’. Pero siento que se curaron muchas heridas que nosotros teníamos antiguas y me volví a enamorar de Jorge, pero heavy“.

“Yo sentía que quizás porque llevamos 17 años juntos era costumbre, era mi familia y uno se acostumbra a vivir con alguien y tener una relación. Pero estar 24 / 7 con él, día y noche, sentí que volví a tener al amigo y no teníamos a nadie más“, cerró.