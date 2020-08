“El Chavo del 8” salió de pantalla en Chile y Latinoamérica por polémica razón 

El Chavo del 8, popular programa mexicano protagonizado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, fue sacado de pantalla este domingo y no volverá a ser emitido en Chile y Latinoamérica.

Según informó Televisa, la decisión se adoptó tras no llegar a un acuerdo con la familia del actor sobre los derechos de la popular serie. Por su parte, la familia acusó a la cadena de televisión de no valorar la producción.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, escribió Graciela Gómez, hija de “Chespirito”, en su cuenta de Twitter.

En tanto Roberto Gómez Ferán, hijo del actor, señaló en la red social mencionada: “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.

Es necesario destacar que Florinda Meza, actriz que personificó a la popular “Doña Florinda”, quien además fue pareja del fallecido actor, se mostró en contra de la decisión. La artista argumentó que, a raíz de la contingencia, la gente necesita “diversión”.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió vía Twitter.