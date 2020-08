“Qué bien te ha hecho el amor”: Raquel Argandoña recibió ola de elogios por despampanante look

La animadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña volvió a encantar a sus seguidores de Instagram con una fotografía desde su hogar.

Con un traje donde resaltó su chaqueta color celestre, la madre de Kel Calderón envió un mensaje que hizo reflexionar a sus seguidores: “Nunca es tarde para comenzar de nuevo 🙈”.

En este contexto, recibió distintas respuestas de sus seguidores que le dieron más de 16 mil corazones en la red social.

“Todos los días podemos comenzar de nuevo, es la bendición mas hermosa de tener salud y vida”, “Raquel, para mí una amiga, tengo su misma edad y desde siempre le he admirado”, “Linda, me encanta tu estilo”, “Que lindo ese color , te queda genial Raquel bella , me encantas”, “Qué bien te ha hecho el amor” fueron algunos de los comentarios.