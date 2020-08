“Me abre el apetito”: Carlos Pinto y su anhelo de grabar una nueva temporada de “Mea Culpa”

La inquietud de qué ocurre después de la muerte se ve reflejada en el éxito que tuvo el programa de TVN “Mea Culpa“, el cual era conducido por Carlos Pinto y que en medio de esta cuarentena volvió a darse en el horario nocturno.

En este contexto, el comunicador expresó a La Cuarta que le encantaría grabar una nueva temporada, lo que va en línea de la petición de miles de fanáticos del clásico espacio.

“Es importante dejar en claro que una nueva temporada de Mea Culpa, no depende de mí. El actor más importante es TVN. En lo personal, no he abrigado esta esperanza por lo mismo. Pero debo reconocer que este ciclo de repeticiones me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia”, sostuvo el comunicado al citado medio.

El periodista agregó que: “Esta suerte de espontáneo y gratuito focus group realizado en pantalla, me ha dejado un sabor muy agradable como realizador y debo reconocer ese resultado me abre el apetito“.