Emilio Sutherland explicó por qué no volverá a hacer “En su propia trampa”: “Para mí es una tarea pasada”

“Yo estuve Ahí” se estrenó el pasado fin de semana, donde el periodista Emilio Sutherland, conocido por su conducción de “En su propia trampa“, volvió a la pantalla, liderando la sintonía de este nuevo programa.

En el espacio aborda distintos desastres o catástrofes naturales que han azotado al país, destacando el espíritu de los chilenos para ponerse de pie una y otra vez.

A pesar del buen recibimiento que tuvo este espacio, aún se encuentra en la memoria de los chilenos su papel desenmascarando estafas y a delincuentes, por lo que más de uno le preguntó si volvería a realizar este programa, lo cual respondió.

“La temperatura ambiente del país creo que no está para un programa como “En su propia trampa”. Creo que lo hicimos en el momento justo y para mí ya es como una tarea pasada”, sostuvo Sutherland a La Tercera.

Si bien señaló que guarda buenos recuerdos de este programa, el periodista profundizó sus motivos para decirle no. “Me costaría mucho hacerlo ahora e insisto, la temperatura ambiente, lo que pide la comunidad, creo que es otro tipo de programa que sea más positivo, más tira para arriba, y por el momento la Trampa no es mi opción“.

“Se me infla el pecho recordarlo. Y con esto de la pandemia veo la cantidad de visitas en YouTube que tienen varios programas y es increíble“, relató.

Por último reveló qué proyecto relacionado le gustaría trabajar: “Me gustaría hacer como un making off de la Trampa, de cómo se hizo de cómo lográbamos capturar a los ladrones infragantis. Pero la Trampa no sé, siento que pasó. Aunque nunca hay que decir nunca jamás”, cerró.