Jorge Zabaleta vivió conmovedor momento en programa “Socios”

Con el regalo de una casa prefabricada a un matrimonio que lo necesitaba y con más de 25 mil conectados en Instagram, terminó la segunda temporada de Socios, espacio liderado por el animador Pancho Saavedra y que tiene de panelistas a Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y Pedro Ruminot.

En esta ocasión todos los rostros estuvieron conectados de manera simultánea. El momento emotivo llegó cuando Saavedra anunció a una señora llamada Alicia que se había ganado una casa.

Pancho Saavedra: “Estoy con Stefan Kramer, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot y tenemos una noticia que darle. Porque la gente del Almacén Solidario nos dijo que su casa no estaba en buenas condiciones”

Señora Alicia: “No, está mala, inhabitable”

Saavedra: “Está inhabitable. De hecho, ustedes han intentado postular muchas veces, ¿no?”

Señora Alicia: “Muchas veces. Y no me sale la casa porque nosotros no tenemos puntaje. Somos unas personas pobres y somos viejos, no tenemos cargas familiares como para que nos salga la postulación”

Saavedra: “Señora Alicia, yo le quiero decir algo, aquí estamos con mis amigos. Y hoy día, con el programa Socios, un programa que nosotros hacemos a través de una plataforma de internet, sabemos que su casa está inhabitable. Y por eso nosotros hicimos algunas gestiones y queremos comunicarle lo siguiente:

“Queremos decirle que Casas Santa María le va a entregar una casa de 63 metros cuadrados para que usted y su marido puedan vivir de una manera digna y cómoda. Por supuesto que sí, porque usted se lo merece”

Señora Alicia: “Muchas gracias”.

Saavedra: “Señora Alicia, usted no tiene que hacer nada. Nosotros estamos muy contentos de poder ayudarlos esta noche y que este programa, que hacemos a través de internet, tenga un sentido y nosotros podamos hacer algo importante por usted. Quédese tranquila, porque le van a ir a construir una casa en su sitio”

Señora Alicia: “Muchas gracias. Estoy muy agradecida, muy agradecida. De verdad no me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba. Se me ha llovido mi casa, nos hemos mojado, hemos andado en aguas aquí”

Jorge Zabaleta: “Nunca más, nunca más. El próximo invierno lo va a pasar en su casa nueva calentita” (emocionado)

Stefan Kramer: “Y nosotros deberíamos ir a verla, poder acompañarla y darle un abrazo gigante a usted y su familia”

Señora Alicia: “Yo tengo muchas ganas de conocerlos y agradecerles personalmente”

Kramer, imitando la voz de Pancho Saavedra: “¡Grande, Alicia! ¡Felicidades!”

Zabaleta: “¡Wena, Alicia!”

Saavedra: “No se preocupe, señora Alicia. Pronto estaremos levantando su casa gracias a los amigos de Casas Santa María, gracias al Desafío Levantemos Chile y la Municipalidad de Curicó”.