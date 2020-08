“Tuve un pololo que me amenazaba con que se iba a matar”: Alison Mandel reveló detalles sobre “tóxica” relación que mantuvo

En el estreno del programa “Socias”, la comediante Alison Mandel reveló diversos detalles de su vida personal, en conversación con Begoña Basauri.

En específico, la comediante abordó los tipos de relaciones que ha tenido, sobre todo con los ex “tóxicos”, como los denominó ella.

“Yo tuve un pololo tóxico que me amenazaba caleta con que se iba a morir. Se iba a matar“, aseguró Mandel.

“¿Iba a acabar con su vida?”, consultó Begoña, tras lo cual Alison respondió que efectivamente “iba a acabar con su vida. Y ahí está, casado, con hijos, cero acabado con su vida. Yo había terminado con él porque era el tóxico. Entonces yo terminaba con él y pasaban así dos o tres días, él se curaba, se acordaba y me llamaba”.

A esto agregó: “Me decía ‘estoy aquí, en la Alameda’. ‘Ya’, le decía yo. No sé por qué le contestaba. ‘Y voy a cruzar nomás’. ‘Ya’, le decía yo, ‘no sé dónde estás’. ‘Voy a cruzar así a lo que me depare el destino’. Y el destino era como súper buena onda, porque nunca pasó nada”.

“‘Te extraño, te extraño rucia, te extraño caleta’. Y al otro día me daba el jugo de rebote, ‘parece que anoche te llamé, pero no me acuerdo bien qué te dije’. Y yo seguía contestando”, continuó relatando la comediante.

“¿Por qué seguías contestando? ¿Cuánto rato estuviste contestándole? Porque igual uno se pega ahí”, preguntó la actriz.

“Porque me da pena”, aseguró Mandel. “Porque se iba a matarse”, dijo Begoña, tras lo cual Mandel indicó que “no, eso no me daba pena. Me daba pena que llamara, entonces era como ‘ya, bueno’, le contestaba. Pero yo era buena para el ex tóxico. Me da mucha risa, porque dentro de esto del 10% el ex tóxico ha caído“.

Asimismo, reveló que tuvo otro “pololeo corto, con un hueó… muy actor y él tenía una guagua, se había separado. Entonces yo inicié un romance con él y conocía a la ex, entonces no me empezó a cerrar. Me decía ‘es que nosotros veníamos mal de antes, por eso terminamos’. Pero a medida que avanzaba el tiempo… Él estaba separado, porque vivían separados, pero siempre había una hue… rara y estaba la niña”, confesó.

“De repente yo empecé a odiarlo. Cuando estás con alguien y lo empiezas a odiar, respiraba y yo así (suspira enojada). Me dice ‘esta mina, mi ex’, que era la mamá de la hija y me empezó a caer mal que hablara mal de ella, porque igual era la mamá de la hija y uno siempre está del lado de la mina. ‘Esta mina me quiere robar’. ‘¿Pero qué te quiere robar?’. ‘Ochenta lucas mensuales me quiere robar’. ‘Pero si tienes una guagua igual"”, reveló.

“Y empecé a defenderla y él se empezó a poner brígido, ‘¿pero por qué estás del lado de ella?’. ‘Porque ganas caleta de plata y estás diciendo que ochenta lucas’. Y empecé así, ‘oh que la he estado cagando con esto’. El punto es que terminamos, terminé con él y me fui corriendo de su casa, esas terminadas”, contó.

“Yo terminé. Si te conté esa historia, que me fui corriendo de su casa y él se tiró arriba del capó del auto, ‘¡no me dejes!’. Y yo ‘ay, ¿qué hago?’, y aceleré, porque me dio nervios“, dijo la actriz.

“¿Lo atropellaste un poquito?”, expresó impactada Begoña, frente a lo cual Alison afirmó que “sí, lo atropellé un poquito en honor a la mina y en honor a mí también. Porque él se tira en el capó y me dice ‘te juro que no me voy a bajar’. Puse primera y no se caía, puse segunda y no se caía, entonces puse reversa y se cayó”.