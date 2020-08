La certera respuesta de Belén Mora a usuaria que la criticó por estar muy “flaca”: “Ojo con la mala vibra”

El día de ayer la comediante Belén “Belenaza” Mora sorprendió con un radical cambio de look que sólo sumó aplausos en las redes sociales, donde los internautas aseguraron que veía muy “guapa” y “bella” por su cambio de tono de cabello.

No obstante, algunos comentaron sobre su aspecto físico, asegurando que había bajado mucho de peso. Esto no fue bien recibido del todo por la comediante, quien no dudó en responder, criticando la “negatividad” del mensaje.

“Buena y simpática… pero cuidado, ¡estás muy flaca! Cayendo en lo mismo que el resto, ¿viste?“, escribió un internauta, lo que fue replicado por Mora: “No. Estoy pesando 60 kilos, mido 1.67 cm. No he bajado más de peso, sin embargo, el ejercicio ha hecho disminuir mis medidas“, partió detallando, para luego agregar: “Ojo con la mala vibra que trasmites. Sume, no reste“, cerró.

Aquí puedes revisar la publicación y respuesta de Belén Mora: