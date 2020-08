"Cuando tienes más de 50 y te vistes con una mini...": Viviana Nunes abordó los prejuicios en la sociedad y realizó aplaudida reflexión

A través de Instagram, la animadora Viviana Nunes abordó diversos aspectos de su vida privada, en conversación con Angélica Castro.

En específico, la animadora de 58 años se refirió a la importancia del amor propio, indicando que ella se siente cómoda y orgullosa con su edad.

Todo comenzó cuando Nunes señaló que “es demasiado cruel la televisión… Hay mucha discriminación con la gente mayor. No hay respeto a la trayectoria”.

En este contexto, Angélica expresó que “tú has demostrado lo guapa que eres sin querer demostrar que eres de 20. Eres una mujer con tus hijos más grandes pero regia, se nota que te alimentas bien, que haces ejercicios, es una belleza súper natural”.

Ante esto, Viviana recalcó en que “eso que dices tú, Angélica, yo lo encuentro vital. Asumir cada edad. Por qué no va a ser lindo los 40, los 50, los 70 sacar lo mejor y lo más rico de la esencia de cada edad y no sentirse como desubicada por la vida“.

A esto añadió que “claro, cuando tienes más de 50 y te vistes con una mini acá arriba, o un short mostrando, es ridículo, claro que vas a llamar la atención. Y hay gente que necesita llamar la atención, pero la vas a llamar porque en realidad se ve un poquito fuera de tono”.

Tras esto, Nunes afirmí que “yo me siento cómoda con mi edad. Me visto apropiadamente, como siento que estoy cómoda, es una cuestión de comodidad interna o externa. Va con la personalidad, no lucho con eso. Obviamente que soy mujer, soy femenina, soy coqueta, y claro, me preocupo de mis cremitas, mis maquinitas y las tonteras que uno hace para estar bien”.

“No encuentro que sea tontera. Uno tiene que cuidarse y te vas potenciando. Uno se siente bien y es rico mirarse al espejo… Hay que apoyarse, porque es vital”, respondió Castro ante las palabras de Viviana.

“Sin duda, el sentirse cómoda con uno. Claro, uno no pretende ser la Miss Universo ni mucho menos, pero sentirse contenta. ‘Pucha, que rico me siento en este cuerpo’. Cuidarlo como un templo y vivir la vida lo mejor posible es fundamental”, finalizó Nunes.