Ignacio Román pidió disculpas por criticada transmisión que se viralizó: “Tocaron lo más sensible de mí”

El registro del ex “MasterChef” Ignacio Román, que se viralizó el pasado fin de semana, generó diversas reacciones en Twitter, donde internautas incluso pidieron su salida de Unimarc, supermercado donde es rostro.

Esto ocurrió luego de que el cocinero realizara una transmisión en vivo en medio de en asado, donde aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, y terminó insultando a algunos de los espectadores de la transmisión con “malas palabras“.

Ante esto Román pidió disculpas públicas por su accionar y sus palabras. “Errar es un acto humano, pedir perdón también lo es, lo doloroso es aceptar que la ofensa gratuita y el odio también son actos humanos“, partió señalando en una publicación del pasado domingo.

“Lamento haber actuado de la forma que actúe, lamento haber pasado a llevar a mis seguidores con malas palabras. Palabras que dejaron hace mucho de ser parte de mi realidad, porque he luchado día a día por superarme y ser mejor persona”, agregó luego.

Continuó: “Tocaron lo más sensible de mí, mí família y a pesar de que he aprendido de estos oficio a curtir la piel de las ofenzas y personas que con sus palabras solo difunden malos sentimientos, exploté y me deje llevar”.

Por último se disculpó: “Mil perdón a todos, y sobre todos a aquellos que se han sentido con el derecho a atacarme. Deseo para ellos que la vida les muestre el camino como Dios lo hizo para mí.

Mis planes son dejar este mundo siendo un mejor lugar de lo que lo encontré”.

Aquí puedes revisar su video: