Loreto Aravena revela lo que ha significado para ella el regreso de “Soltera otra vez” y “Pacto de sangre”

Luego del fin de “Amor a la catalán”, en febrero pasado, Loreto Aravena no ha vuelto a estar en teleseries.

Sin embargo, desde hace algunas semanas se le puede ver en los dos reestrenos de telenovelas del prime de Canal 13: “Soltera otra vez” y “Pacto de sangre”.

En la primera, de lunes a jueves a las 22:30 horas, ha regresado en gloria y majestad con su recordado personaje de la alegre y chispeante “Susy”, y en la segunda, que va a las 11 y media de la noche, es “Josefa”, una aproblemada psicóloga que se reencuentra con un amor del pasado y que sufre violencia intrafamiliar.

“Me encanta que hayan puesto esas dos teleseries que son tan distintas, una comedia y un thriller psicológico… me encanta, es lo mejor que ha pasado”, señala la actriz.

A lo anterior, Loreto agrega que “me gusta también por el feedback de la gente, por lo que comentan, porque les encanta Susy y a mí ese personaje también me encantaba. Y Josefa era un personaje difícil, pero también me gustó hacerlo, así que estoy feliz de que hayan vuelto”.

Consultada por lo que destacaría del regreso de estas dos emblemáticas teleseries a las pantallas de Canal 13, Aravena responde que “básicamente los estilos. Por un lado, destacaría la comedia, porque pucha que es bueno reírse en estos tiempos (con Soltera otra vez), y, por otro, destacaría el misterio y el terror que produce Pacto de sangre”.

La intérprete sintetiza que “creo que está super bien hecha (“Pacto…”) y están super bien logrados los efectos especiales, así que un reconocimiento para todo el equipo técnico que trabajó en esa teleserie”.