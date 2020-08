Marcela Vacarezza se defiende: “El tener una buena situación no me hace mala persona”

La animadora Marcela Vacarezza emitió un categórico mensaje a través de sus redes sociales, y en específico, mediante su cuenta de Instagram.

La esposa de Rafael Araneda se refirió a la decisión que tomaron como familia de vivir en Estados Unidos debido al trabajo del animador y entregó 10 explicaciones de por qué desde ahora comenzará a publicar fotografías desde ese lugar en “piscinas y playas”.

“Me vine a vivir a Miami, por lo que aparecerán fotos de piscinas y playas. Aquí hace mucho calor”, comenzó expresando la animadora. Según explicó, “eso no quiere decir que no me importa la situación país“.

A esto agregó que “esto no quiere decir que no tengo empatía. El Instagram muestra una parte de nuestra vida”. Asimismo, expresó que “no puedo falsear mis fotos ni mostrar una realidad que no me pertenece“.

Finalmente explicó que “es mi realidad, no le he robado a nadie ni he cometido delito. El tener una buena situación no me hace mala persona“.

Revisa la publicación acá: