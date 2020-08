“¡Me aburrí de que juzguen y descalifiquen por quiénes son mis papás!”: Hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza “explota” en las redes

A través de sus redes sociales, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, Martina, alzó la voz ante las críticas que ha recibido de parte de diversos usuarios.

“Me aburrí que me juzguen y me descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí”, comenzó expresando la joven en el video.

A esto agregó: “Lo recibo seguido. No es que me cambie mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda. No logro entender por qué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo, para después tratarme de payasa, de cuica cul…, de tonta de mierda, que son algunos de los comentarios que he recibido. O de tienes celulitis, o de estai un poco sobrepeso, o muérete”.

“Creo que no he hecho nada, no he matado a nadie, no nada, como para merecerme esos tratos y menos de gente que ni me conoce, que me juzga en base a lo que ve. Yo a ellos no los juzgo, no les digo nada, porque con qué argumento. ¿Cómo yo voy a tratar a alguien de payasa si no la conozco? No puedo. No lo siento justo. No es justo que me juzguen por mi opinión y que mi opinión no valga porque tengo privilegios”, siguió comentando Martina.

Asimismo, indicó que “una cosa es la imagen que se ve de mi familia, de mis papás, que se proyecta fuera de las 4 paredes de la vida de hogar, pero nadie sabe qué hay detrás de esas fotos que se muestran. No lo saben y no nos conocen. Entonces, ¿con qué autoridad se creen capaces de andar descalificando a todo el mundo por las redes sociales? (…) No porque yo sea hija de y mis papás sean quienes son ustedes me pueden juzgar como se les de la gana. Soy persona, soy humana, tengo mis valores y me merezco el mismo respeto que se merece cada uno de nosotros. Si yo le faltara el respeto a alguno, bienvenido, que venga todo, pero si no lo he hecho, no”.

“No lo voy a aguantar más. Persona que me falte el respeto, o me deja de seguir o se va bloqueado. Ya me aburrí de tener que callarme porque me van a juzgar“, dijo de forma categórica.

“Existe la libertad de opinión, pero una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es usar esa libertad de opinión para ir haciendo daño a la gente, descalificando y tirando mierda (…) Aprovecho de dar las gracias a toda la gente que siempre ha sido full cariñosa conmigo y con mi familia, que tratan de ver un poco más allá de la realidad que se muestra y se dan el tiempo de ver que tipo de personas somos”, cerró.

