“Me miré y me di asco”: Martín Cárcamo sorprendió al revelar íntima historia tras recibir una tanga de regalo

A través de Instagram, el animador Martín Cárcamo reveló una divertida anécdota, mediante el programa que transmite llamado “Pijama Party”.

El exconductor del Festival de Viña del Mar relató una historia ligada a su vida sexual, revelando que “a mí me pasó que una vez me regalaron una tanga como de vedetto, de cuero. Me la regalaron en un amigo secreto en Bienvenidos y era una tanga roja de cuero, todavía la tengo guardada. Era colaless atrás y adelante tenía una cuestión para… para… para adelante poh we…”.

Asimismo, detalló que “dije ‘ya. Me la voy a poner una noche, una noche de Las Vegas, vedetto’. Y me la puse, primero solo, frente al espejo. Mi baño tiene de esos espejos que puedes moverte por los lados y te puedes mirar por atrás. Me saqué la ropa, me puse la zunga de cuero y me miré y me di asco (ríe)”, soltó.

Finalmente explicó que “yo no cachaba que era tan malo por atrás. Me miré, nunca me había puesto un colaless y dije ‘aquí me va a ir pésimo si me pongo esta cuestión’. Me la saqué, la guardé y nunca más, la tengo guardada en una caja. Porque además, si te pones algo tienes que bailar, tienes que hacer algo poh. Por último si estás acostado es distinto, pero acá tienes que estar parado, mostrarte”, concluyó Cárcamo.